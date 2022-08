Lo espone l automobilista fermo sulla carreggiata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo espone l automobilista fermo sulla carreggiata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRIANGOLO

Significato/Curiosita : Lo espone l automobilista fermo sulla carreggiata

Stai cercando altri significati, vedi triangolo (disambigua). il triangolo è un poligono con tre lati. il triangolo è caratterizzato dalle seguenti proprietà:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con espone; automobilista; fermo; sulla; carreggiata; Ebbe fra i suoi più autorevoli espone nti Francis Picabia; Il principale espone nte di un partito politico; Il negoziante la espone in vetrina; L Henri pittore francese espone nte del fauvismo; Un astuccio dell automobilista ; Li aziona l automobilista ; L espone l automobilista in panne; Lo suona l automobilista ; fermo della pesca che tutela la fauna marina; II fermo della sentinella; fermo amministrativo alle auto: __ fiscali; fermo a spiare o ad aspettare; Scultura sulla prua di un galeone; È rossa sulla torta; Ha un cappello a punta e vola sulla scopa; Il linguaggio che si può leggere sulla bocca; Il punto in cui aumenta la carreggiata ; Possono essere multiple in una carreggiata ; Una parte della carreggiata autostradale; Affianca la carreggiata e la corsia; Cerca nelle Definizioni