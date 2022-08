Espedienti e stratagemmi non naturali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Espedienti e stratagemmi non naturali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARTIFICI

Significato/Curiosita : Espedienti e stratagemmi non naturali

Il cattivo dick dastardly, per riuscire a vincere attua una serie di stratagemmi volti a ostacolare gli altri concorrenti, ma inevitabilmente i suoi progetti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fuochi d'artificio (disambigua). i fuochi d'artificio sono un tipo di esplosivo formato da polvere pirica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con espedienti; stratagemmi; naturali; Un misero mascalzone che vive di espedienti ; espedienti provvidenziali; Mezzi, espedienti ; Ingegnosi espedienti ; stratagemmi , espedienti; Il modo in cui si svolgono gli avvenimenti naturali ; Così sono anche chiamati i logaritmi naturali ; Relativo all autore latino del naturali s Historia; Chi la segue, si ciba di prodotti genuini e naturali ; Cerca nelle Definizioni