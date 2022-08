Esitazione che produce un ritardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esitazione che produce un ritardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REMORA

Significato/Curiosita : Esitazione che produce un ritardo

Arrivi in ritardo - ma senti chi parla, ieri e l'altro ieri sei arrivato in ritardo tu!. equivalente a da che pulpito viene la predica. sentire che aria tira...

remora remora (linnaeus, 1758) nota in italiano come remora comune o come remora degli squali in italiano è un pesce osseo marino della famiglia echeneidae... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con esitazione; produce; ritardo; Parlata piena di esitazione ; esitazione e chiusura di una persona; esitazione nel rapporto con gli altri; L esitazione che può riuscire fatale; produce la Aygo e la Prius; produce la MX-5; La Casa che produce i modelli Tucson e Santa Fe; Chi produce formaggi lavorando il latte; Il fenomeno per cui un effetto avviene in ritardo per la variazione della causa; Causa ritardo ; Pagano in ritardo ; Si contrappone al ritardo ; Cerca nelle Definizioni