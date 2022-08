Era bianca per Michail Bulgakov - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era bianca per Michail Bulgakov. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GUARDIA

Significato/Curiosita : Era bianca per michail bulgakov

michail afanas'evic bulgàkov (in russo: , ipa: [mx'il f'nasjvt bl'gakf] ascolta[·info]; kiev, 15 maggio 1891 –...

guardia, sinonimo di guardiano guardia lombardi – comune italiano in provincia di avellino guardia perticara – comune italiano in provincia di potenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con bianca; michail; bulgakov; Il Jack scrittore statunitense di Zanna bianca ; La regina antagonista della bianca neve disneyana; La matrigna di bianca neve lo dice nella fiaba: servo delle mie brame..; Sbianca te in volto; michail , filosofo russo; michail , noto scacchista sovietico del passato; Il michail Jur'evic del romanticismo russo; michail , scacchista sovietico che fu ottavo campione del mondo; Insieme a Margherita in un successo di bulgakov ; __ bulgakov : scrisse Il maestro e Margherita; Cerca nelle Definizioni