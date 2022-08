Elenco delle vie di una città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elenco delle vie di una città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STRADARIO

Significato/Curiosita : Elenco delle vie di una citta

Quale si trovarono al centro delle più importanti vie commerciali dirette verso bisanzio ed oriente. nell'xi secolo la città principale della regione era...

Lo stradario di torino comprende i nomi di strade, vie, corsi e piazze del capoluogo e ripercorre la storia di torino, riguardo sia alle diciture attuali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

