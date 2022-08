Efficace, in vigore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Efficace, in vigore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VALIDO

Significato/Curiosita : Efficace, in vigore

Di rapporti giuridici. la mancanza di efficacia è detta inefficacia. il mero fatto giuridico è sempre efficace: se esiste così come è previsto dalla norma...

Pedro manuel valido franco, noto semplicemente come pedro valido (lisbona, 13 marzo 1970), è un allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, di ruolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con efficace; vigore; Dente frontale... efficace e determinato; Confermare efficace mente; Un prodotto assai efficace contro i vermi intestinali; efficace prodotto antireumatico; Sbocciare toccare l apice di vigore e bellezza; Il dolce che è una richiesta di vigore ; Quello albertino fu in vigore fino al 1948; Conforme alle disposizioni in vigore ; Cerca nelle Definizioni