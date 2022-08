Effetto, motivo... poco comune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Effetto, motivo... poco comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAGIONE

Significato/Curiosita : Effetto, motivo... poco comune

O altri file sull'effetto serra effètto sèrra, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. (en) effetto serra, su enciclopedia...

Stesso è un antico proverbio, noto anche nella forma più arcaica "chi è cagione del suo mal, pianga se stesso". il significato mira ad ammonire colui che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

