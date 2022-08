Donna più importante in una larga famiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donna più importante in una larga famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MATRIARCA

Significato/Curiosita : Donna piu importante in una larga famiglia

Beverly high, in compagnia delle sue migliori amiche, kelly e donna. amante dei viaggi e dell'arte, brenda vive una storia importante con dylan, ragazzo...

Etologia, il termine matriarca indica la femminina dominante. ad esempio, in una società (matriarcale) di elefanti, la matriarca è la femmina più anziana... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con donna; importante; larga; famiglia; Colonna a forma di donna ; Il Lelouch regista di Un uomo, una donna ; Può esserlo solo la donna sposata; Stella... come Madonna ; Capitale importante del Canada francese; L importante canale africano; L avvicendamento a una carica importante ; Tappa importante per chi visita la Provenza; Allarga to grazie al calore; I professori generosi nei voti l hanno larga ; Tenersi alla larga da qualcosa; Cravatta larga da cerimonia con nodo morbido; Emanuele... in famiglia ; Gloriosa famiglia genovese; La famiglia di Giulietta nel dramma di Shakespeare; Nathaniel... in famiglia ; Cerca nelle Definizioni