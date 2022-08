Lo è un dolore che si sposta dalla sua origine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un dolore che si sposta dalla sua origine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IRRADIATO

Significato/Curiosita : Lo e un dolore che si sposta dalla sua origine

In origine la terra non era altro che acqua e oscurità. mbombo, il gigante bianco, governava questo caos. un giorno egli sentì un fortissimo dolore allo...

Un atomo. aiuto tempo coordinato universale (info file) mikes: segnale irradiato da un orologio atomico su frequenza standard di 25 mhz i primi orologi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con dolore; sposta; dalla; origine; Vinto dal dolore o dalla fatica; Si prende per lenire il dolore ; Via il __, via il dolore !; Sfogo di dolore ; Organo che si è sposta to dalla solita sede; Sfuggire una risposta difficile; Disposta , incline; Gruppo di veicoli che si sposta no tutti assieme; Malattia causata dalla puntura dell anofele; Organo che si è spostato dalla solita sede; Richiamato... dalla polizia; Caro amico ti __, cantava Lucio dalla ; Studia l origine e la storia delle parole; Movimentata danza di origine tedesca; Bulbosa d origine africana con fiori profumati; Analcolico italiano battezzato in origine Picador; Cerca nelle Definizioni