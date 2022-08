Documento che attesta la sicurezza di un edificio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Documento che attesta la sicurezza di un edificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AGIBILITÀ

Significato/Curiosita : Documento che attesta la sicurezza di un edificio

la prima citazione del castello e del borgo di dolceacqua, chiamata all'epoca dulzana, risale al 1177 in un antico documento nel quale si attesta la proprietà...

La segnalazione certificata di agibilità è un atto previsto in italia certificante che una unità immobiliare rispetta tutti i requisiti di legge necessari... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

