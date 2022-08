Divisione centrale della Grande Mela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divisione centrale della Grande Mela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La mela è il simbolo della città di new york, appunto soprannominata "big apple" ("grande mela"); secondo la leggenda guglielmo tell pose una mela sulla...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi manhattan (disambigua). manhattan (afi: /ma'nattan/; in inglese americano [mæn'hætn]) è uno...