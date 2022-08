Divieto di esportazione o importazione spa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divieto di esportazione o importazione spa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EMBARGO

Significato/Curiosita : Divieto di esportazione o importazione spa

Nell'ambito di una strategia militare nel corso di una guerra. per embargo dell'oro o embargo sull'oro, si intendeva una misura precauzionale che uno stato...

Nell'ambito di una strategia militare nel corso di una guerra. per embargo dell'oro o embargo sull'oro, si intendeva una misura precauzionale che uno stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

