Il disegno sottostante all affresco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il disegno sottostante all affresco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SINOPIA

Significato/Curiosita : Il disegno sottostante all affresco

Dizionario «affresco» wikiversità contiene risorse su affresco wikimedia commons contiene immagini o altri file su affresco (en) affresco, su enciclopedia...

Ricavare una sinopia di un'opera è quella dello strappo murario: una volta spostata la pellicola pittorica su un altro supporto, la sinopia apparirebbe... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con disegno; sottostante; affresco; Getto d acqua improvviso disegno abbozzato; disegno o dipinto di un volto; disegno inglese per stoffe; disegno sulla pelle; Disegnare seguendo un immagine sottostante ; Strumento finanziario legato a un sottostante ; In numismatica, lo spazio sottostante il disegno; L'ambiente sottostante al palco teatrale; La battaglia d un affresco perduto di Leonardo; Raffaello dipinse il suo trionfo in un affresco ; Un mirabile affresco di Raffaello in Vaticano; Un affresco di Raffaello; Cerca nelle Definizioni