Disegno inglese per stoffe - Cruciverba

Soluzione 16 lettere : PRINCIPE DI GALLES

Significato/Curiosita : Disegno inglese per stoffe

Intorno alla vita. per la verità, originariamente non era più lungo, ma più alta la stoffa. era la parte superiore che veniva usata per coprire il busto...

Carlo, principe di galles (charles philip arthur george; londra, 14 novembre 1948), è il figlio maggiore della regina elisabetta ii e di filippo di edimburgo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

