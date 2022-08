Disegno o dipinto di un volto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disegno o dipinto di un volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RITRATTO

Significato/Curiosita : Disegno o dipinto di un volto

La morte di marat, anche noto come marat assassinato (la mort de marat), è un dipinto a olio su tela (165×128 cm) di jacques-louis david, realizzato nel...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ritratto (disambigua). il ritratto è in generale ogni rappresentazione di una persona secondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

