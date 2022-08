Discreta... come una prognosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Discreta... come una prognosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RISERVATA

Significato/Curiosita : Discreta... come una prognosi

15 punti) a ciascuna delle quali è associata una prognosi più o meno favorevole: la classe a ha la prognosi più favorevole. l'inclusione in ciascuna classe...

Dette parole riservate (in inglese reserved words) le parole che non possono essere usate come identificatori. il concetto di parola riservata (che è meramente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con discreta; come; prognosi; Sghignazzata discreta ma canzonatoria; La suscita chi fa una domanda troppo indiscreta ; Una discreta somma di scorta; Oscillare come una finestra che apre in verticale; come l amore in un film di Mario Martone; Stravaganti... come il comico genovese Luca; come la casa del presidente degli USA; Cerca nelle Definizioni