La discesa velocissima di un rapace: in __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La discesa velocissima di un rapace: in __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PICCHIATA

Significato/Curiosita : La discesa velocissima di un rapace: in __

Dell'aereo. durante la picchiata si genera un'accelerazione negativa tanto maggiore quanto è più stretto il raggio di picchiata e maggiore la velocità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

