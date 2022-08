Diritto di riservatezza della vita privata ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diritto di riservatezza della vita privata ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PRIVACY

Significato/Curiosita : Diritto di riservatezza della vita privata ing

Alle norme di divulgazione della securities and exchange commission, che secondo soros avrebbero compromesso i suoi doveri di riservatezza verso gli investitori...

privacy (afi: /'praivasi/), termine dell'inglese, traducibile in italiano con riservatezza o privatezza, indica, nel lessico giuridico-legale, il diritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

