Dio greco marino che poteva assumere ogni forma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dio greco marino che poteva assumere ogni forma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PROTEO

Significato/Curiosita : Dio greco marino che poteva assumere ogni forma

proteo (in greco antico: pte, protèus) è un personaggio della mitologia...

