Dimagrito per mancanza di cibo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dimagrito per mancanza di cibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DENUTRITO

Significato/Curiosita : Dimagrito per mancanza di cibo

Pubblico in perfetta forma fisica. visibilmente dimagrito e fasciato da una particolare e sensuale tuta di pelle nera che si ispirava alla più classica iconografia...

Partner. un fenicottero bianco o pallido, comunque, di solito è malato o denutrito. i fenicotteri producono una sostanza simile al "latte di piccione", costituito... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con dimagrito; mancanza; cibo; mancanza di interesse, noia distaccata; Perdita o mancanza lat; Difficoltà di respirazione, mancanza d aria; La mancanza spesso immotivata dal lavoro; Un po di cibo non consumato; Un associazione che promuove cibo di qualità; cibo in varie forme; cibo peculiare di un territorio: piatto __; Cerca nelle Definizioni