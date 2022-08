Diligente nel portare a termine i suoi compiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diligente nel portare a termine i suoi compiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOLERTE

Significato/Curiosita : Diligente nel portare a termine i suoi compiti

L'un l'altro, furono sostituiti da nove collegi (aumentati a tredici nel 1722), i cui compiti furono descritti in modo dettagliato dal decreto che li istituì;...

Dichiarato morto dallo stesso peppino tempo prima. chiesto consulto al solerte avvocato vacchi, amico di famiglia e da sempre impenitentemente innamorato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con diligente; portare; termine; suoi; compiti; Assiduo e diligente ; Studente estremamente diligente ; diligente , accurato; Inviato di nuovo... come l'alunno poco diligente ; portare a termine un impresa; Computer facili da trasportare detti notebook; Non poter sopportare ; portare da una lingua all altra; Portare a termine un impresa; termine di paragone modello grammaticale; Partenza e termine dei mezzi pubblici; Il termine che indica la rivolta palestinese contro lo Stato di Israele; I suoi effetti si misurano con la scala Mercalli; I suoi assi vengono acquistati con milioni a palate; Il re dell Epiro famoso per i suoi elefanti; Ha ambientato i suoi gialli a Vigata, paese immaginario; Custodiscono i compiti degli scolari; Sale in cattedra e dà compiti ; Hanno dei compiti da svolgere; Ci si siede per fare i compiti a casa;