Didier, che ha allenato e giocato per la Juventus - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : DESCHAMPS

Significato/Curiosita : Didier, che ha allenato e giocato per la juventus

L'olympique marsiglia. ha inoltre guidato la juventus nel campionato di serie b 2006-2007, raggiungendo la promozione in serie a e la vittoria matematica...

Didier claude deschamps (bayonne, 15 ottobre 1968) è un allenatore di calcio ed ex calciatore francese, di ruolo centrocampista, commissario tecnico della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con didier; allenato; giocato; juventus; Il didier che ha allenato Juventus e Monaco; Il didier ex calciatore ivoriano del Chelsea; ___Saint didier , centro termale valdostano; Una strategia... dell allenato re; Così è detto Guardiola, l allenato re spagnolo; Interpretò Oronzo Canà ne L allenato re nel pallone; L allenato re di basket; Frank e Adam sono due forti giocato ri inglesi di dama; La rete del giocato re di tennis; Il calcio che vede in campo giocato ri di plastica; I 18 traguardi del giocato re di golf; Vecchia... come la juventus ; Portoghese acquistato dalla juventus nel 2018; Ha giocato nella juventus ; Stefano __, storico portiere della juventus ; Cerca nelle Definizioni