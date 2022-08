Deviazione degli occhi... di Venere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deviazione degli occhi... di Venere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Basilare per la presenza degli altri due, è la percezione simultanea dei due occhi. una deviazione oculare rappresenta una mancanza di orientamento della fovea...

Eteroforia, ovvero una situazione di strabismo latente (eterotropia). in quest'ultimo caso lo strabismo è percepibile. lo strabismo è classificabile in: eteroforia...