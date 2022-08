Deve riempire lo stomaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deve riempire lo stomaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AFFAMATO

Significato/Curiosita : Deve riempire lo stomaco

Cibario-faringea), convogliandolo nella grande ingluvie (o borsa o borsetta melaria, o stomaco mellifico), un sacco a parete estensibile costituito da una dilatazione...

Stine, un affamato insaziabile, traduzione di marina baruffaldi, la strada della paura n. 11, mondadori, 1997, p. 94. (en) edizioni di un affamato insaziabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con deve; riempire; stomaco; Così deve essere il bucato; Augurio per chi deve affrontare una prova pericolosa; Standard che la mercanzia deve rispettare per la sua vendita; La condanna penale non deve averne nessuno; Che è possibile riempire fino all orlo; riempire di merce un camion; riempire a tavola; I formulari da riempire ; Provoca bruciori di stomaco ; Arrivano allo stomaco attraverso l esofago; Relativo allo stomaco ; Rigetto dallo stomaco ; Cerca nelle Definizioni