Dessert morbido come crème caramel o bavarese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dessert morbido come crème caramel o bavarese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BUDINO

Significato/Curiosita : Dessert morbido come creme caramel o bavarese

Al limone, alla vaniglia, alle nocciole, alle fragole, ecc.) crème brûlée crème caramel zabaione dulce de leche flan gelato kadaif marquise millefoglie...

Il budino, o bodino, è una preparazione alimentare, solitamente servita come dessert alla fine del pasto. il budino è composto da una parte liquida, generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

dessert a tronco di cono ricoperto di zucchero scaldato e fuso; dessert a base di frutta; dessert siciliano con ricotta e canditi; dessert rinfrescante e digerente, spesso al limone; Dolce croccante o morbido con frutta secca tostata; Cravatta larga da cerimonia con nodo morbido ; morbido fiocco di cotone; morbido e affettuoso; come un dialetto intenso e poco comprensibile; Unti come certi fritti; Un politico come Tony Blair; Quando sei __ come me senza te, canta Masini; Un dolce al cucchiaio, come il crème caramel; Un liquore francese di ribes: crème de __; La crème francese gratinata in superficie fra; La compagnia di varietà di crème caramel e Biberon; Sono simili alle caramel le mou; caramel la pastosa; Una caramel la medicinale; Una caramel la morbida; Dolce fritto bavarese ; Una sillaba in bavarese ; Quello di maiale è un tipico piatto bavarese ; Antica città bavarese col Schaezlerpalais;