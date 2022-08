Dermatite, causa rossore e prurito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dermatite, causa rossore e prurito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ECZEMA

I segni e i sintomi tipici si annoverano: orticaria generalizzata, prurito, rossore o gonfiore delle labbra. i pazienti che sperimentano gonfiore o angioedema...

Il volto sfigurato da un eczema in tarda età. in dermatologia si distinguono le seguenti forme: secondo lo sviluppo: eczema acuto: con arrossamento, edema...

