Dente frontale... efficace e determinato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dente frontale... efficace e determinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INCISIVO

Significato/Curiosita : Dente frontale... efficace e determinato

Testa del dente la parte sporgente di questa, mentre la parte rientrante è chiamata base del dente. ciascuna delle superfici laterali del dente è denominata...

Gli incisivi sono i denti frontali della dentizione umana. in tutto sono otto, quattro sopra e quattro sotto: incisivo centrale superiore; incisivo centrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

