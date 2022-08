Defunti durante una guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Defunti durante una guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CADUTI

Significato/Curiosita : Defunti durante una guerra

Sacro fonte tutti i nati dell'anno per una solenne cerimonia collettiva. dante venne battezzato con il nome di durante, poi sincopato in dante, in ricordo...

Campana dei caduti fu un sacerdote di rovereto, don antonio rossaro (1883 -1952), il quale volle trovare un modo per ricordare tutti i caduti del conflitto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con defunti; durante; guerra; Il cui ricordo ancora duole, come i defunti ; Lo è il riposo dei defunti ; Messa in memoria dei defunti ; Quelli funebri lodano i defunti ; durante il fascismo fu usato come surrogato del tè; Si attivano durante la risposta immunitaria; Lo stato di chi è catturato durante una guerra; Accoglie i tifosi durante una partita; Primo Ministro britannico nella 2°guerra mondiale; Trascinò il mondo nella seconda guerra mondiale; L ispirò la guerra di Troia; Unito in guerra ; Cerca nelle Definizioni