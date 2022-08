Deficit dato da uscite maggiori delle entrate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deficit dato da uscite maggiori delle entrate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISAVANZO

Significato/Curiosita : Deficit dato da uscite maggiori delle entrate

Lungo termine le sue uscite ed entrate. l'importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto...

Nella contabilità di stato il deficit pubblico, o disavanzo pubblico, è la situazione contabile dello stato dovuta a mala gestione ed incompetenza governativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

