Danza che si accompagna spesso alla salsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Danza che si accompagna spesso alla salsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BACHATA

Significato/Curiosita : Danza che si accompagna spesso alla salsa

Cubano, talvolta si riferisce alla salsa cubana. comunque, lo sviluppo storico della timba è abbastanza indipendente dallo sviluppo della salsa sia negli stati...

che nel 1990, grazie all'enorme successo dell'album bachata rosa, portò finalmente la bachata al di fuori dei confini dominicani. la musica viene suonata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

