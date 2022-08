Curvare o flettere come un arma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Curvare o flettere come un arma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARCUARE

Significato/Curiosita : Curvare o flettere come un arma

Sdoppiato alla base, e la tensione è regolabile in modo da flettere e arcuare l'albero, per ottimizzarne il comportamento a seconda dell'andatura riferita... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

