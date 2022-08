Il cui ricordo ancora duole, come i defunti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cui ricordo ancora duole, come i defunti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COMPIANTI

Significato/Curiosita : Il cui ricordo ancora duole, come i defunti

Con ogni stratagemma di mangiare una pannocchia, anche se gli duole un dente, accogliendo il fallimento al grido di "dios no me ama!". altre sue frasi-tormentone...

Raffiguranti il compianto sul cristo morto i compianti in terracotta quattrocenteschi, su culturacattolica.it. guido mazzoni, immagini dei compianti di busseto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

