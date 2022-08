Crea uno strumento per la prima volta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crea uno strumento per la prima volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INVENTORE

Significato/Curiosita : Crea uno strumento per la prima volta

(disambigua). la chitarra è uno strumento musicale cordofono a pizzico, che può essere suonato con i polpastrelli, con le unghie o con un plettro. la chitarra...

Altre definizioni con crea; strumento; prima; volta; Azienda crea trice della bambola Barbie; Lo stato di tensione e ansietà crea to da certi film; crea tori di toscani e avana; Una crea tura come Peter Pan; strumento a percussione che somiglia al pianoforte; Lo strumento di Paganini; Uno strumento impiegato per l esame della gola; strumento musicale a corde pizzicate; Memoria esterna usata prima delle penne usb; Nella siderurgia, la val Trompia vanta cifre da prima to; La prima fu costruita da Pacinotti; L aspetto definitivo di un libro prima della stampa; La Mariangela... travolta da un insolito destino; Il termine che indica la rivolta palestinese contro lo Stato di Israele; In architettura è la superficie inferiore concava dell arco o della volta ; Giravolta dell auto; Cerca nelle Definizioni