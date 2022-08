Costruzioni di antiche civiltà in Sardegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruzioni di antiche civiltà in Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NURAGHI

Significato/Curiosita : Costruzioni di antiche civilta in sardegna

Voce principale: storia della sardegna. la civiltà nuragica, nata e sviluppatasi in sardegna, abbracciò un periodo di tempo che va dalla piena età del...

Rimanda qui. se stai cercando il traghetto, vedi nuraghes (traghetto). i nuraghi (nuraghe/-s runaghe/-s in sardo logudorese, o nuraxi/-s in sardo campidanese... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con costruzioni; antiche; civiltà; sardegna; Lega leggera per costruzioni aeronautiche; Il settore delle costruzioni ; Proprio di antiche costruzioni sarde; costruzioni tipiche sarde; Proteggevano la cerchia delle città antiche ; Le popolane... più antiche ; Le zone più antiche delle città: __ storici; antiche divinità campestri; Importante centro della civiltà minoica; Un antica civiltà greca; Relativo ad un antica civiltà dell attuale Libano; Atteggiamento rozzo e privo di civiltà ; La famosa Costa a nord est della sardegna ; Bagna Toscana, Lazio e sardegna ; Relativa per esempio alla sardegna o alla Sicilia; Sant __, isola nel sud ovest della sardegna ; Cerca nelle Definizioni