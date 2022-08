Costruzione eretta senza permessi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruzione eretta senza permessi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ABUSIVA

Significato/Curiosita : Costruzione eretta senza permessi

Tecniche di costruzione delle piramidi egizie. queste tecniche sembrano essersi sviluppate nel tempo: le piramidi più recenti non furono erette con le stesse...

Il principe abusivo è un film del 2013 diretto da alessandro siani. il film segna l'esordio alla regia di siani, che interpreta anche la parte del protagonista... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con costruzione; eretta; senza; permessi; Materiale da costruzione costituito da tondini di ferro inseriti nel calcestruzzo; Istituto Ricostruzione Industriale; costruzione aperta sui lati che funge da copertura; Era l Ente per la ricostruzione ; La spina che sorregge il peso in posizione eretta ; Farsi la ceretta ; Un operetta di Ranzato; Nota operetta del musicista austriaco Franz von Suppé; Ampia zona senza montagne né grandi colline; Veicoli senza motore trainati da cavalli; Calza di lana senza piede; senza forma, piatto; Consentiti, permessi ; Non permessi ; permessi dalla legge; permessi di vendita; Cerca nelle Definizioni