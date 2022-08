Così è la prima lettera della parola dopo il punto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è la prima lettera della parola dopo il punto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MAIUSCOLA

Significato/Curiosita : Cosi e la prima lettera della parola dopo il punto

Tempo la i si spostò al di sopra della o divenendo così l'asta del punto esclamativo, mentre il punto stesso si formò grazie al rimpicciolimento della vocale...

Miniature elaborate per decorare le lettere maiuscole. i primi tentativi di codificare l'uso della maiuscola furono tentati però soltanto tra cinquecento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

