Così anche detto il Primo Ministro ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così anche detto il Primo Ministro ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PREMIER

Significato/Curiosita : Cosi anche detto il primo ministro ing

primo ministro del regno unito dal 4 maggio 1979 al 28 novembre 1990, diventando la prima donna ad aver ricoperto tale incarico ed il primo ministro del...

Stai cercando altri significati, vedi premier league (disambigua). la premier league, nota anche come english premier league, abbreviato epl, al di fuori... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

