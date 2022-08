Corrispondere in maniera precisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corrispondere in maniera precisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COLLIMARE

Significato/Curiosita : Corrispondere in maniera precisa

Variava di conseguenza, per cui lo stesso giorno poteva corrispondere in diversi paesi ad anni diversi. in seguito, a partire dalla promulgazione del calendario...

Luminoso al centro. un raggio luminoso è fatto ruotare dall'operatore per collimare i bersagli che, grazie ad un particolare sistema di elaborazione del sonar... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

