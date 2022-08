Corrispettivo romano della dea greca Atena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corrispettivo romano della dea greca Atena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MINERVA

Significato/Curiosita : Corrispettivo romano della dea greca atena

Differenza della corrispettiva dea greca atena, alquanto "maschile" e combattiva, minerva assunse nella cultura romana funzioni di dea della sapienza,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi minerva (disambigua). minerva (in latino: minerva, in greco antico: , athenâ) è la divinità romana... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

