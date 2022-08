Coprono i piedi dentro le scarpe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coprono i piedi dentro le scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CALZINI

Significato/Curiosita : Coprono i piedi dentro le scarpe

Con scarpe anch'esse esternamente dotate di suola piatta (un eventuale zeppetta di rialzo è alloggiata dentro alla scarpa e agisce per attenuare le vibrazioni)...

Lunghezza dei calzini varia dal coprire solo il piede, al coprire piede e caviglia, al coprire la gamba fino al livello del ginocchio. i calzini possono essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con coprono; piedi; dentro; scarpe; A Bologna coprono i marciapiedi; Formazioni cornee che coprono il corpo dei rettili; Squame che ricoprono il corpo di molti pesci; coprono le pensiline; A Bologna coprono i marciapiedi ; Avere le ali ai piedi ; Mobile a forma di leggio per redigere documenti stando in piedi ; Il metallo dei piedi dei cauti; Il bagno con qualcuno dentro ; Insieme di ossa dentro la bocca; Hanno la sorpresa dentro ; La polvere che si deposita dentro le armi; In fondo alle scarpe ; Un tessuto per scarpe ; Artigiano che ripara le scarpe ; Si dice lo siano le scarpe del contadino; Cerca nelle Definizioni