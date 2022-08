Copertura della ruota dell auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copertura della ruota dell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARAFANGO

Significato/Curiosita : Copertura della ruota dell auto

Originariamente i parafango erano esterni al corpo vettura, ed in seguito vennero incorporati nella carrozzeria. nell'unione europea il sistema parafango è costituito... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

All aperto, senza copertura : all __; Costruzione aperta sui lati che funge da copertura ; copertura di edifici; copertura del motore; Lo sono i cereali privati della parte esterna; Zona ai margini della città; Il campione della gara; Mese della morte di Napoleone; Alternativa alla ruota , tipica degli escavatori; Le carte con la Papessa, il Sole e la ruota ; Attorno a esso ruota apparentemente il... cielo; Si esegue ruota ndo il busto; Un collega dell hostess ing; Lo sono i cereali privati dell a parte esterna; Zona ai margini dell a città; Il campione dell a gara; Incidente tra cofani di auto ; Erogatore auto matico ing; Il poeta latino auto re del Pharsalia; Come un pedone colpito da un auto ;