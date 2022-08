Convoglia i gas di scarico dell auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Convoglia i gas di scarico dell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARMITTA

Significato/Curiosita : Convoglia i gas di scarico dell auto

di scarico del turbo-compressore, dove vengono ricevuti i gas di scarico ad alta temperatura) e un compressore centrifugo (il lato "freddo" o lato di...

Minestra nella marmitta del fiume sainte-anne. tronchi di betulla sradicati dalla foresta che si trovano abbandonati ai bordi della marmitta, sarebbero stati... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

