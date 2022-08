Contorno di verdure o patate a cubetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contorno di verdure o patate a cubetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DADOLATA

Significato/Curiosita : Contorno di verdure o patate a cubetti

Accompagnano con verdure miste ma soprattutto e sempre con patate bollite. le patate schiacciate sono un ingrediente importante di molti piatti inglesi...

È il termine tecnico in lingua francese per indicare un battuto o una dadolata di verdure di taglia media (5–6 mm). generalmente si riferisce ad un misto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con contorno; verdure; patate; cubetti; Attore che in un film funge solo da contorno ; Un contorno che a volte può essere leggermente piccante; Un contorno ... energetico; Un ottimo contorno per gli ossibuchi; Taglio di verdure a filetti fra; Insetto che danneggia le radici delle verdure ; verdure che si mangiano per lo più cotte; Piatto di verdure miste; Pasta fatta in casa a base di patate ; Salsa greca con aglio unito a patate o noci; Palline di patate colore marrone chiaro fra; Polveroso amido di patate ; Quella russa è con cubetti di ortaggi e maionese; A cubetti in padella un pochino sull addome; Pietanze tagliate a cubetti ; Piatti di carne tagliata a cubetti e verdure; Cerca nelle Definizioni