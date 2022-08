Contiene condimento grasso liquido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contiene condimento grasso liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OLIERA

Significato/Curiosita : Contiene condimento grasso liquido

Il garum era una salsa liquida di interiora di pesce e pesce salato che gli antichi romani aggiungevano come condimento a molti primi piatti e secondi...

Di oliero sono un complesso cavernicolo che si trova alle pendici del massiccio dell'altopiano dei sette comuni, in prossimità dell'abitato di oliero (frazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con contiene; condimento; grasso; liquido; Somiglia al gelato ma non contiene latte; La loro cassetta contiene il martello; contiene varie sfumature per truccarsi fra; Quello Rosso contiene citazioni di Mao Zedong; Il condimento da cui deriva quello alla papalina; condimento per pasta e pizza a base di funghi; Lo accresce un buon condimento ; Un condimento del cuoco; grasso , obeso; Il grasso ... del Carnevale; Il latte più grasso ; Nel forno, raccoglie il grasso che cola; Reso meno liquido e meno diluito; liquido per il trucco degli occhi; Un liquido più leggero dell acqua; L aggiunta di liquido nel radiatore; Cerca nelle Definizioni