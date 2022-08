È contattato dallo scrittore per una pubblicazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È contattato dallo scrittore per una pubblicazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EDITORE

Significato/Curiosita : E contattato dallo scrittore per una pubblicazione

L'âge d'homme, vladimir dimitrijevic, lo ha contattato dichiarando il proprio interesse per la pubblicazione del suo romanzo. dimitrijevic era dell'idea...

Reti telematiche). il soggetto che esercita tale attività è detto editore. l'editoria è il processo di trasformazione delle idee di un determinato autore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con contattato; dallo; scrittore; pubblicazione; Appellato, contattato ; Rigetto dallo stomaco; Fu travolto dallo scandalo del Watergate; Guarda Reggio Calabria dallo stretto; Invalidità riconosciuta dallo Stato al 100%; Lo scrittore James Cain amava molto i cani; Il Canetti scrittore ; Lo scrittore de II ritratto di Dorian Gray; _ Asimov scrittore ; Cura la pubblicazione ; pubblicazione che esce con frequenza regolare; Una pubblicazione periodica; Una pubblicazione in edicola; Cerca nelle Definizioni