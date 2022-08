Consegnare una medaglia o una spilla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consegnare una medaglia o una spilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : APPUNTARE

Significato/Curiosita : Consegnare una medaglia o una spilla

Qualsiasi altra decorazione o medaglia. nell'ambito delle onorificenze regionali alcune insegne non sono di tipo convenzionale (medaglie, croci, placche, eccetera)...

"adelphiana" (2003) scaricabile in pdf. ^ emily dickinson al contrario doveva appuntare le prime stesure delle sue poesie su pezzi qualsiasi di carta (liste della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con consegnare; medaglia; spilla; consegnare un altra volta; consegnare a domicilio; consegnare a danno di chi riceve; Indirizzo domestico dove consegnare un pacco; Non c è medaglia che non l abbia; Quando pagavano la tassa, ricevevano una medaglia ; Impresa da medaglia al valore; Una faccia della medaglia e del tessuto; spilla to... come il latte; Una spilla da uomo; Sono abili a spilla re; spilla re molto denaro; Cerca nelle Definizioni