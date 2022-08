Congiungono tubi negli impianti idraulici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Congiungono tubi negli impianti idraulici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RACCORDI

Significato/Curiosita : Congiungono tubi negli impianti idraulici

Sfioratori scaricano in due gallerie situate ai lati della diga che si congiungono con le gallerie costruite per la deviazione del fiume colorado. gli ingressi...

Esistono inoltre autostrade definite diramazioni, bretelle, varianti o raccordi. sono identificate dalla sigla "a" e da un numero che può essere lo stesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con congiungono; tubi; negli; impianti; idraulici; congiungono parti meccaniche; congiungono due sponde; Le rette che nei poligoni congiungono due vertici non consecutivi; Relativa ai cordoni che congiungono i muscoli alle ossa; I tubi delle maschere subacquee; Brilla nei tubi di vetro; Un cilindro che collega due tubi ; tubi cino usato in ambito chirurgico e terapeutico; Sono uguali negli uguali; Relativi alla zona del Veneto con Conegli ano; negli Anni 50 e 60 Daniel Gélin interpretò molti film; Subì molte svalutazioni negli Anni 80 e 90; Gli impianti come le acciaierie; Canne fumarie di impianti industriali; Pavimento frequente negli impianti sportivi; Organismo che progetta e costruisce impianti bellici; Guarnizione da idraulici ; Verso da tortora... o verbo da idraulici ; Chiave per idraulici ; Bloccano il traffico... e gli impianti idraulici ; Cerca nelle Definizioni