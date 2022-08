Conforme alla realtà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conforme alla realtà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VERITIERO

Significato/Curiosita : Conforme alla realta

Di potere se il presupposto indicato non è conforme alla realtà. la forma è un elemento che si lega alla dichiarazione, determinato per legge. nel diritto...

Assieme a la ballata del cerutti, descrive in modo ironico ed estremamente veritiero l’atmosfera dei locali un po' malfamati e dei loro clienti nella milano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

