Confezione rettangolare per pillole ing - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BLISTER

Il blister è un termine utilizzato per diversi tipi di confezioni in plastica precostruite e utilizzate come contenitori di piccoli oggetti. per le sue... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con confezione; rettangolare; pillole; confezione metallica per bibite; Semi usati nella confezione di molti dolci; confezione da venti pacchetti di sigarette; confezione da salumieri; Un dolce cotto in stampo rettangolare ing; Manto rettangolare usato nel culto ebraico; È rettangolare anche quando è circolare; Un documento di riconoscimento... rettangolare ; Confezione per medicinali in pillole ; Vende pillole e sciroppi; Legumi in pillole ; Cerca nelle Definizioni