Comunicato che si fa per chiedere aiuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comunicato che si fa per chiedere aiuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : APPELLO

Significato/Curiosita : Comunicato che si fa per chiedere aiuto

In ospedale per chiedere a nathalie aiuto per una prescrizione di anticoncezionali. nathalie la sottopone a una serie di test e scopre che la ragazza non...

appello – mezzo d'impugnazione appello appello (ordinamento civile italiano) appello (ordinamento penale italiano) appello (ordinamento amministrativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con comunicato; chiedere; aiuto; Breve comunicato ; Inserzione, comunicato ; Diffondere un comunicato ; L'Istat ha comunicato che nel prossimo paniere sono stati inseriti nuovi prodotti; chiedere l esclusione di un giudice da un processo; chiedere lamentosamente; Si firma per chiedere qualcosa alle autorità; Si fa col pollice per chiedere un passaggio; aiuto che si dà per non far cadere; Oggetto lavorato senza l aiuto delle macchine; Un aiuto fisico o educativo; aiuto ... a Londra; Cerca nelle Definizioni